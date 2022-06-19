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Сколько можно заработать на антиквариате

15:34
  • воскресенье
  • 19 июня 2022

Что-то интересное можно найти в любой старой квартире

Найти царское золото в бабушкиной квартире или продать старый комод за несколько сотен тысяч рублей. Кажется, такое бывает только в сказках.

Однако есть в Москве люди, которые нечто подобное проделывают регулярно. Раньше их называли старьёвщиками, сейчас - торговцами антиквариатом. Они уверены: найти что-то примечательное можно едва ли не в любой старой квартире.

Татьяна Сидорова выяснила на что обращать внимание в первую очередь и сколько на хламе можно заработать (смотрите видео).

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