Сколько можно заработать на антиквариате

Что-то интересное можно найти в любой старой квартире

Найти царское золото в бабушкиной квартире или продать старый комод за несколько сотен тысяч рублей. Кажется, такое бывает только в сказках.

Однако есть в Москве люди, которые нечто подобное проделывают регулярно. Раньше их называли старьёвщиками, сейчас - торговцами антиквариатом. Они уверены: найти что-то примечательное можно едва ли не в любой старой квартире.

Татьяна Сидорова выяснила на что обращать внимание в первую очередь и сколько на хламе можно заработать (смотрите видео).

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