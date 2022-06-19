Курскую область атаковал украинский беспилотник

Повреждён жилой дом

Беспилотник сбросил боекомплект у хутора в Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник. К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров", - написал губернатор.

По его информации, пострадавших нет, но повреждён один из жилых домов на окраине населённого пункта.

После начала спецоперации по защите Донбасса в российских приграничных областях периодически фиксируются инциденты, связанные с обстрелами со стороны Украины. Есть погибшие и пострадавшие.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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