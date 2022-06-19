В Израиле объявлено о седьмой волне коронавируса

В больницах открываются ковидные отделения

В Израиле началась очередная волна коронавируса. Местные СМИ называют её седьмой.

В больницах страны снова открываются коронавирусные отделения. Власти не исключают введения жёстких карантинных мер.

В Израиле заражены почти 47 тысяч человек, в больницы госпитализированы 572 человека, остальные лечатся на дому.

С начала пандемии в мире заразились ковидом более 538 миллионов человек, умерло от последствий заболевания более 6,3 миллиона. В Израиле больных насчитывается 4,2 миллиона, умерли 10 800 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"