Ударами "Калибров" уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ

Они проводили совещание

Российские войска уничтожили более 50 генералов и офицеров ВСУ. Удар по пункту управления в Днепропетровской области был нанесён ракетами "Калибр". В этот момент там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки на заводе в Николаеве уничтожены десять гаубиц иностранного производства. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражён эшелон с личным составом, вооружением и военной техникой в Донбассе.

Силами ПВО в Николаевской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Также уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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