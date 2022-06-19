На Украине запретили российские книги и музыку

Такое решение приняла Верховная рада

Верховная рада поддержала запрет русской музыки в украинских медиа и общественных местах и проголосовала за запрет на ввоз и распространение на Украине книг и издательской продукции из России и Белоруссии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

С 2014 года Украина ведёт целенаправленную политику по уничтожению в стране всего русского и российского. В школах вводится запрет на изучение русского языка; в общественных местах запрещены вывески и объявления по радио на русском языке; переименованы десятки улиц, носивших имя деятелей русской культуры и науки.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. В Москве отмечали, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

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