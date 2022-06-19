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Минобороны показало запуск крылатых ракет "Калибр" с фрегата в Чёрном море

16:34
  • воскресенье
  • 19 июня 2022

Все цели успешно поражены

Министерство обороны России опубликовало у себя на странице "ВКонтакте" видео запуска крылатых ракет "Калибр" из акватории Чёрного моря. Сообщается, что Вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.
Ударами "Калибров" уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ракетами "Калибр" были уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ. Удар наносился по пункту управления в Днепропетровской области, где в тот момент проходило рабочее совещание командного состава группировки войск "Александрия".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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