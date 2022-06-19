Собянин рассказал о благоустройстве парка "Яуза"

Половина работы - позади

Площадь будущего парка "Яуза" превысит 350 гектаров. О благоустройстве природной территории парка у себя на странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр написал, что в порядок приведена уже половина неухоженной территории будущего парка. В частности, вдоль Чукотского проезда и Заповедной улицы появилось комфортное общественное пространство. Обновлён спортивный парк и скверы вдоль Тенистого и Лазоревого проездов, парк "Сад будущего".

В этом году работы будут идти на двух территориях от МКАДа до Енисейской улицы. На участке вдоль Северодвинской улицы возведут культурно-досуговый кластер с амфитеатром, зоной отдыха и интересной детской площадкой с фонтаном. На участке от Широкой до Енисейской улицы предстоит обновить два спортивных кластера.

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