ВСУ ударили по коксохимическому заводу в Макеевке

Повреждены цеха предприятия

Украинские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Донбасса. Сегодня ВСУ атаковали Ясиновский коксохимический завод в Макеевке, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Обстреляны производственные мощности предприятия, повреждён цех ректификации и резервуары для готовой продукции. По заводу выпущено в общей сложности шесть снарядов калибра 152 миллиметра.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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