Несколько человек пострадали в Японии во время сильного землетрясения

Повреждены здания в городе Судзу
Несколько человек пострадали при землетрясении на западе Японии. О последствиях подземных толчков сообщает телеканал NHK.
В частности, в больницу города Судзу, где ощущались самые мощные толчки, несколько человек обратились за медицинской помощью, однако точное число пострадавших не уточнялось. Известно также о повреждении нескольких строений.
Землетрясение в Японии произошло днём 19 июня. Его эпицентр находился в районе города Судзу региона Ното в префектуре Исикава. Мощность подземных толчков составила шесть баллов по семибалльной японской шкале.
Об угрозе цунами местные власти не объявляли. В правительстве Японии создан по сбору информации и реагированию на чрезвычайные ситуации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"