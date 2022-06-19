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Несколько человек пострадали в Японии во время сильного землетрясения

19:14
  • воскресенье
  • 19 июня 2022

Повреждены здания в городе Судзу

Несколько человек пострадали при землетрясении на западе Японии. О последствиях подземных толчков сообщает телеканал NHK.

В частности, в больницу города Судзу, где ощущались самые мощные толчки, несколько человек обратились за медицинской помощью, однако точное число пострадавших не уточнялось. Известно также о повреждении нескольких строений.

Землетрясение в Японии произошло днём 19 июня. Его эпицентр находился в районе города Судзу региона Ното в префектуре Исикава. Мощность подземных толчков составила шесть баллов по семибалльной японской шкале.

Об угрозе цунами местные власти не объявляли. В правительстве Японии создан по сбору информации и реагированию на чрезвычайные ситуации.

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