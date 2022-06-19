Зеленскому досталось за внешний вид на встрече с европейскими лидерами

Президент был одет не по протоколу

Французов возмутил внешний вид Владимира Зеленского на встрече с европейскими лидерами на этой неделе. Читатели газеты Le Figaro негодуют: гостей из США украинский президент принимает в костюме и галстуке, а для Эммануэля Макрона сойдут футболка и кроссовки.

"Какое коллективное безумие! Зеленский, "хозяин мира", щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, чтобы прийти к нему на сцену и принести присягу верности", - написал один из читателей на сайте издания.

На этой неделе в Киев на поезде приезжали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. По данным немецкой газеты Die Welt, европейское трио политиков убеждало украинского президента сесть за стол переговоров с Россией.

Владимир Зеленский встречал одетых в строгие костюмы европейских лидеров в брюках военного образца, футболке и кроссовках.

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