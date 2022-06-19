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Умер Геннадий Бурбулис

18:26
  • воскресенье
  • 19 июня 2022

Ему было 76 лет

На 77-м году жизни умер Геннадий Бурбулис - советский и российский государственный и политический деятель, сообщает ТАСС. Он был одним ближайших соратников Бориса Ельцина в начале 90-х годов. Бурбулис участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР вместе с Ельциным.

В начале президентства Ельцина он занимал посты госсекретаря и вице-премьера правительства, возглавлял аппарат кабмина. По мнению части политологов, в этот период Бурбулис играл при Ельцине роль серого кардинала, определяя принятие многих важнейших решений.

Затем в разные годы Бурбулис был депутатом Госдумы (1993-99), вице-губернатором Новгородской области (2000-01), членом Совета Федерации (2001-07).

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Геннадий Бурбулис
Геннадий Бурбулис
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