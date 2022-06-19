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Опубликованы зрелищные кадры боевой работы комплекса "Искандер-М"

19:40
  • воскресенье
  • 19 июня 2022

Поражены цели на территории Украины

Минобороны опубликовало видео боевой работы комплекса "Искандер-М". На кадрах машина выдвигается на позицию в лесополосе, разворачивает боевую часть и производит запуск ракеты.
На Украине уничтожены хранилища топлива для техники ВСУ

Сообщается, что комплексы "Искандер-М" уничтожают командные пункты, узлы связи, объекты ПВО, склады вооружения и боеприпасов ВСУ.

Ранее Министерство обороны опубликовало видео запуска крылатых ракет "Калибр" из акватории Чёрного моря. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что ракетами были уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ. Удар наносился по пункту управления в Днепропетровской области, где в тот момент проходило рабочее совещание высших командиров.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
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