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Один человек пострадал после обстрела ВСУ поселка в Брянской области

07:29
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Огневая точка противника была быстро подавлена

Как сообщил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз, обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины подвергся поселок Суземка.

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"В результате обстрела пострадали несколько объектов. В поселке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество", - написал глава региона.

Он также добавил, что ранения получил один человек.

По словам Богомаза, огневая точка противника была подавлена. На месте ЧП работают оперативные службы.

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