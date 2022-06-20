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Foreign Policy: Германия готова "разочаровать" Украину

07:34
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Берлин "наводнен слухами" о тайных переговорах с Россией

Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил в статье для журнала Foreign Policy, что Германия ведет с Россией тайные переговоры по поводу Украины.

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"Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию - что бы это ни значило", - говорится в материале.

Как отметил аналитик, Шольц при этом "не пошел так далеко, как Макрон", который предложил Украине отказаться от части территории. Вместе с тем Берлин определенно занимает дипломатическую позицию.

Кроме того, Раф обратил внимание на незначительность военной помощи, оказываемой ФРГ Украине.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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