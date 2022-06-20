Судебные приставы смогу взыскивать долги в автоматическом режиме

Уведомления о принятых постановлениях будут приходить через портал "Госуслуги"

С 20 июня в России отдельные решения в рамках исполнительного производства, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя, смогут приниматься в автоматическом режиме, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Уточняется, что речь идет в том числе о возбуждении и прекращении производства в отношении должников, а также взыскания долгов.

Кроме того, в автоматическом режиме будут устанавливаться и отменяться запреты, наложение и снятие арестов, предоставление отсрочки или рассрочки.

Уведомления о принятых постановлениях взыскателю и должнику будут приходить через портал "Госуслуги" или Автоматизированную информационную систему ФССП.

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