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Судебные приставы смогу взыскивать долги в автоматическом режиме

07:40
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Уведомления о принятых постановлениях будут приходить через портал "Госуслуги"

С 20 июня в России отдельные решения в рамках исполнительного производства, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя, смогут приниматься в автоматическом режиме, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

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Уточняется, что речь идет в том числе о возбуждении и прекращении производства в отношении должников, а также взыскания долгов.

Кроме того, в автоматическом режиме будут устанавливаться и отменяться запреты, наложение и снятие арестов, предоставление отсрочки или рассрочки.

Уведомления о принятых постановлениях взыскателю и должнику будут приходить через портал "Госуслуги" или Автоматизированную информационную систему ФССП.

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