Гинцбург призвал расширять национальный календарь прививок

В первую очередь это касается вакцинации от ковида

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости совершенствовать национальный календарь прививок.

"Тем национальный календарь прививок хорош: он в настоящее время все включает, но потихоньку надо совершенствовать его и расширять, как с COVID-19", - отметил специалист (цитата по ТАСС).

Он добавил, что введение вакцины "Спутник V" в национальный календарь прививок - единственный способ решения связанных с коронавирусом проблем.

"На законодательном уровне это будет означать, что все население, как в советские времена, в обязательном порядке должно быть вакцинировано", - объяснил Гинцбург.

Как уточнил эксперт, в скором времени центр планирует выпустить профилактический препарат от ковида для последней неохваченной вакцинацией группы населения - детей от 0 до 6 лет.

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