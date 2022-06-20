ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гинцбург призвал расширять национальный календарь прививок

07:52
  • понедельник
  • 20 июня 2022

В первую очередь это касается вакцинации от ковида

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости совершенствовать национальный календарь прививок.

Более 500 млн жителей мира вакцинировались "Спутником V"
Центр Гамалеи готов заняться созданием вакцины от оспы обезьян

"Тем национальный календарь прививок хорош: он в настоящее время все включает, но потихоньку надо совершенствовать его и расширять, как с COVID-19", - отметил специалист (цитата по ТАСС).

Он добавил, что введение вакцины "Спутник V" в национальный календарь прививок - единственный способ решения связанных с коронавирусом проблем.

"На законодательном уровне это будет означать, что все население, как в советские времена, в обязательном порядке должно быть вакцинировано", - объяснил Гинцбург.

Как уточнил эксперт, в скором времени центр планирует выпустить профилактический препарат от ковида для последней неохваченной вакцинацией группы населения - детей от 0 до 6 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.