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Атомные крейсеры Северного флота провели учения в Баренцевом море

08:11
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Использовались крылатые ракеты "Калибр" и "Гранит"

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в Баренцевом море успешно выполнили ракетные стрельбы по корабельной группировке условного противника атомные подводные крейсеры "Северодвинск" и "Смоленск".
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"Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" на удалении около 200 километров", - сказано в сообщении.

Уточняется, что особенностью совместной стрельбы было одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полетными характеристиками.

"Ракетное оружие подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надежность", - также сообщили в пресс-службе.

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