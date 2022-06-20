Атомные крейсеры Северного флота провели учения в Баренцевом море

Использовались крылатые ракеты "Калибр" и "Гранит"

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в Баренцевом море успешно выполнили ракетные стрельбы по корабельной группировке условного противника атомные подводные крейсеры "Северодвинск" и "Смоленск".

"Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" на удалении около 200 километров", - сказано в сообщении.

Уточняется, что особенностью совместной стрельбы было одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полетными характеристиками.

"Ракетное оружие подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надежность", - также сообщили в пресс-службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"