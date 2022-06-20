Источник сообщил о применении Россией на Украине новых ракет "305"

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Российская авиация применила в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса новые легкие многоцелевые управляемые ракеты "305". Об этом в понедельник, 20 июня, рассказал осведомленный источник.

Как уточнил собеседник РИА Новости, ракеты применяются с борта вертолетов Ми-28НМ для нанесения ударов по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ.

Ракеты "305" обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров, заверил источник.

Новые ракеты можно применять с разными режимами наведения. При варианте "выстрелил — забыл" цель захватывается оптико-электронной головкой самонаведения, когда ракета находится еще на подвеске вертолета, после пуска боеприпас полностью автономен.

Также имеется режим телеуправления, когда пуск производится вне видимости объекта поражения по переданным координатам. Ракета летит в инерциальном режиме, а при подлете к цели включается головка самонаведения. Изображение с нее передается на экран оператора вооружения в кабине вертолета. Оператор опознает и указывает цель.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что у России не закончатся ракеты из-за спецоперации по защите республик Донбасса. Он призвал Запад и Украину не надеяться на обратное, отметив, что у России имеются "все возможности достаточно быстро восстановить все те боезапасы, которые мы, естественно, потратим сегодня в этой специальной военной операции".

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