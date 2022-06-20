Вице-канцлер Германии рассказал о газовом "армрестлинге" с Россией

Роберт Хабек оценил ситуацию с газоснабжением ФРГ как напряженную
Между Россией и Германией происходит "своего рода армрестлинг" в области поставок энергоносителей. Такое заявление сделал федеральный вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
По словам политика, в прошлом у Москва "сначала было больше преимуществ, но это не значит, что мы не можем получить преимущество за счет принимаемых усилий".
Хабек признал, что ситуация с энергоснабжением Германии остается напряженной на фоне снижения поставок газа из России. Газохранилища заполнены всего на 57%, тогда как необходимо 90%.
Вице-канцлер отметил в эфире телеканала ZDF, что это "не так уж плохо" для лета, но в целом имеющихся объемов недостаточно — необходимо заполнить хранилища до конца теплого сезона.
Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности ранее объявили идею введения эмбарго на российский газ угрозой для бизнеса и рабочих мест в ФРГ и Австрии. Они предупредили, что введение запрета на поставки российского газа приведет к производственным потерям, остановке производства и дальнейшей деиндустриализации в Германии и Австрии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"