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Вице-канцлер Германии рассказал о газовом "армрестлинге" с Россией

08:33
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Роберт Хабек оценил ситуацию с газоснабжением ФРГ как напряженную

Между Россией и Германией происходит "своего рода армрестлинг" в области поставок энергоносителей. Такое заявление сделал федеральный вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
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По словам политика, в прошлом у Москва "сначала было больше преимуществ, но это не значит, что мы не можем получить преимущество за счет принимаемых усилий".

Хабек признал, что ситуация с энергоснабжением Германии остается напряженной на фоне снижения поставок газа из России. Газохранилища заполнены всего на 57%, тогда как необходимо 90%.

Вице-канцлер отметил в эфире телеканала ZDF, что это "не так уж плохо" для лета, но в целом имеющихся объемов недостаточно — необходимо заполнить хранилища до конца теплого сезона.

Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности ранее объявили идею введения эмбарго на российский газ угрозой для бизнеса и рабочих мест в ФРГ и Австрии. Они предупредили, что введение запрета на поставки российского газа приведет к производственным потерям, остановке производства и дальнейшей деиндустриализации в Германии и Австрии.

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