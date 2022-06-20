Украина решила воевать с Россией лопатами

Киев пообещал "защищаться", даже если Запад прекратит поставки оружия

Если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина все равно продолжит противостоять России и будет "воевать лопатами". Такое заявление в воскресенье, 19 июня, сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД Украины, "эта война - война за наше существование", поэтому страна будет "защищаться" даже в отсутствие оружия.

Министр попенял на задержки с поставками вооружений, заявив, что из-за этих проволочек "многое будет проиграно, много людей погибнет".

В эфире телеканала ARD Кулеба также призвал не верить в готовность Украины пойти на уступки России в случае, если прекратятся поставки западного оружия. Однако он признал, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России, поэтому "мы не можем выиграть войну с таким дисбалансом".

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от Запада лишь 10% оружия, которое запрашивал, в результате "возможности по вооружениям, возможности по количеству военнослужащих у России значительно больше". Маляр признала, что "без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну".

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