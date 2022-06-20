Гидрометцентр назвал срок наступления пика летней жары в Москве

В разных регионах он приходится на различное время

Температура начнет повышаться в России со вторника с наступлением астрономического лета — после дня летнего солнцестояния. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Московском планетарии высчитали, что в 2022 году летнее солнцестояние произойдет 21 июня в 12:14 по московскому времени. Солнце окажется в наиболее удаленном положении от небесного экватора в сторону Северного полюса. В Северном полушарии наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима.

По словам Вильфанда, с приходом астрономического лета обычно увеличивается температура, так как с этого момента начинает активно прогреваться деятельный слой почвы, примерно к концу июля он окончательно прогревается, и наступает самый жаркий период лета.

В разных регионах пик летней жары приходится на разные сроки. В Москве это в среднем 25-30 июля, в Приморье — конец августа, цитирует синоптика ТАСС.

Между тем 20 июня в Москве прогнозируется до 23 градусов выше нуля и небольшой дождь, а ночью столбики термометров могут опуститься до 12 градусов.

Ранее Вильфанд сообщал, что в понедельник температура воздуха в Москве достигнет 25-27 и даже 29 градусов. Это повышение температуры должно было кратковременный характер, затем показатели термометров вернутся к значениям, соответствующим четвертой пятидневке июня.

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