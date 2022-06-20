На Индию и Бангладеш обрушилось смертельное наводнение

Сообщается о десятках погибших и пропавших без вести

Более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома на северо-востоке Индии из-за сильного наводнения. Около ста тысяч жителей соседней республики Бангладеш также эвакуированы. Сообщается о десятках погибших и пропавших без вести.

В обеих странах к ликвидации последствий привлекли военных. Власти Бангладеш называют этот удар стихии мощнейшим за последние 122 года. В некоторых районах из-под воды виднеются лишь крыши домов. Несколько населенных пунктов полностью отрезаны от остальной страны. Мобильной связи и электричества в зоне стихийного бедствия нет, прервано транспортное сообщение. При этом синоптики прогнозируют, что ливни в ближайшее время не прекратятся.

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