Минобороны сообщило о героях спецоперации

Отличились Денис Денисов и Дмитрий Кадыров

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские солдаты и офицеры проявляют мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах рассказали в нашем Минобороны.

Автомобильная колонна, в которой передвигался ефрейтор Денис Денисов, подверглась атаке украинских националистов. Денис всего лишь одним метким броском гранаты уничтожил большую часть группы радикалов, остальные бежали. Благодаря действиям Ефрейтора Денисова были сохранены жизни наших военных, а ценный груз вовремя доставлен на передовую.

Рядовой Дмитрий Кадыров, продвигаясь вглубь обороны противника, обнаружил вражеского гранатометчика. Мгновенно сориентировавшись, рядовой Кадыров увел БМД от атаки. В ходе завязавшегося боя, российский экипаж уничтожил около 10 националистов и два "Пикапа", на которые радикалы установили миномёты.

Ефрейтор Сергей Клемис спас жизни четверым сослуживцам, оказав первую помощь под шквальным огнем националистов. Также при штурме опорного пункта противника Сергей эвакуировал семерых военнослужащих в полевой медицинский госпиталь.

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