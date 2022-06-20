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Минобороны показало кадры боевой работы систем залпового огня "Ураган"

08:39
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Артиллерийские подразделения эффективно уничтожают военные объекты и технику ВСУ

Теперь кадры боевой работы систем залпового огня "Ураган", которые опубликовало наше Минобороны. Артиллерийские подразделения эффективно уничтожают военные объекты и технику ВСУ.

Получив данные в ходе воздушной разведки о замаскированных позициях украинских националистов, расчеты РСЗО нанесли сокрушительный удар по позициям противника. Для корректировки огня также задействовали беспилотники "Орлан-10", которые в режиме реального времени передавали информацию на командный пункт.

"Поражаем командные пункты, артиллерию противника в первую очередь. Снаряды осколочно-фугасные, дальность минимальная - от 10 километров. Конечно же, тяжело. Но все справляются. Все работают, заряжены на работу. Морально-психологическое состояние у всех хорошее, я бы даже сказал отличное", - заявил Александр, начальник штаба реактивного дивизиона.

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