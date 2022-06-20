Сторонники президента Эммануэля Макрона теряют влияние и места

Во Франции подвели предварительные итоги выборов в парламент - сторонники президента Эммануэля Макрона теряют влияние и места.

Либеральная коалиция стала лидером, но не смогла получить абсолютного большинства. Не завоевал парламент и один из основных конкурентов Макрона - Жан Люк Меланшон со своим левым блоком "Новый народный экологический и социальный союз". По предварительным данным, он занимает второе место. Следом идет партия "Национальное объединение" Марин Лё Пен, которая вероятно получила рекордное число мест - около 90 мандатов.

Явка была крайне низкой, проголосовали менее половины избирателей. Такие результаты выборов представляют серьезную опасность для пятой республики, отмечают власти.

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