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Города Челябинской области затопило после мощных ливней

08:43
  • понедельник
  • 20 июня 2022

В некоторых районах выпал крупный град, который повредил машины и теплицы

В нескольких российских регионах устраняют последствия подтоплений после продолжительных дождей.

В Челябинской области в результате мощных ливней затопило улицы Копейска и Миасса, в некоторых районах выпал крупный град, который повредил машины и теплицы. А в Южноуральске очевидцы сняли одновременно пугающие и завораживающие кадры - так в атмосфере формируется смерч.

Сильный дождь несколько дней заливал Барнаул. В городе подтоплены дороги, многие из них перекрыты, а там, где проехать можно, собираются огромные пробки. Под ударом стихии оказались и другие районы Алтайского края - ливнёвка Рубцовска также не справилась с такими объемами осадков.

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