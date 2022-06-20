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Володин: саморазрушение Украины продолжается

08:26
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Итог для Киева будет печален

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал новости о том, что Евросовет на этой неделе будет принимать решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

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Как заметил председатель нижней палаты парламента, "саморазрушение Украины продолжается".

"Запад ведёт борьбу против России до последнего украинца. У них не получается. Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия продолжались", - написал Володин в Telegram.

По его словам, Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата.

"Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика - вот характеристика современной Украины", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что итог для Украины будет печален.

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