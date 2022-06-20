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ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей в годы ВОВ

10:06
  • понедельник
  • 20 июня 2022

За один месяц в 1942 году были расстреляны по крайней мере 7 тысяч человек

ФСБ России опубликовала архивные документы с преступлениями латвийских нацистов. В свидетельствах того времени описаны издевательства над мирным населением. В шоке были даже немецкие чиновники. По их оценке, в отчетах руководству участники так называемой самообороны при расправах абсолютно утратили человеческий облик.

Детальные примеры таких преступлений раскрыты в протоколах допросов после окончания войны. Один из карателей, Таливалдис Озолс, рассказал, что только при его участии за один месяц в 1942 году были расстреляны по крайней мере 7 тысяч человек. Расправы над людьми проводили в лесу - туда свозили стариков, подростков и даже женщин с грудными детьми. В ФСБ отмечают, что нацистская идеология в Восточной Европе до сих пор актуальна и ее приверженцы ожидают реванша.

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