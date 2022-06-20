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Попова предупредила о более активном сезоне гриппа

09:04
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Вирус "немного отдохнул" за последние два года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила в беседе с РИА "Новости", что следующий сезон гриппа может быть более активным, чем прежний.

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"Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться", - сказала руководитель ведомства.

По ее словам, не менее 60% населения России планируется привить от гриппа в этом году.

Прежде Попова заявляла, что в эпидемиологический сезон 2020 года "гриппа практически не было", однако это заболевание вернулось, причем в 2021 году это произошло раньше обычного - в августе.

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