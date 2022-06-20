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CNN: Россия может организовать "демонстративное" вмешательство в праймериз США

09:36
  • понедельник
  • 20 июня 2022

В Вашингтоне полагают, что это может привести к хаосу

В министерствах внутренних дел и национальной безопасности США обеспокоены тем, что Россия якобы может использовать разногласия в США для влияния на ноябрьские промежуточные выборы. Источники утверждают, что Москва "может организовать демонстративные незначительные взломы сетей местных избирательных органов".
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Как сообщает телеканал CNN, это вызовет недоверие к американской электронной системе голосования. Бывший директор по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности Николь Тисдейл допустила, что приписываемое России вмешательство в выборы приведет к хаосу, даже "если произойдет что-то пусть незначительное".

Источники предполагают, что попытки вмешательства в праймериз будут направлены на то, чтобы подогреть сомнения в результатах президентских выборов 2020 года, распространяемые 45-м главой государства Дональдом Трампом.

В США ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы, в том числе президентские, якобы в результате этого главой государства в 2017 году стал Дональд Трамп.

В 2021 году Трамп проиграл очередные выборы Джо Байдену, но результаты опроса показали: 31% американцев верят, что результаты президентских выборов 2020 года были фальсифицированы, в результате чего у Дональда Трампа была украдена победа.

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