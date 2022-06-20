Telegram запустил премиум-подписку

Основные функции мессенджера остаются бесплатными для всех

У мессенджера Telegram появилась платная подписка, сообщается в блоге компании.

Для подписчиков вдвое будут увеличены почти все лимиты приложения. В частности, речь идет о возможности загрузки файлов объемом до 4 ГБ.

Кроме того, с премиумом можно будет подписаться на 1000 каналов, создать четыре аккаунта в приложении. Также подписчики получают уникальные стикеры, дополнительные возможности для управления чатами, возможность отключить рекламу в каналах.

При этом администрация Telegram подчеркнула, что основные функции мессенджера остаются бесплатными для всех.

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