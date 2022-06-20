Telegram запустил премиум-подписку

Основные функции мессенджера остаются бесплатными для всех
У мессенджера Telegram появилась платная подписка, сообщается в блоге компании.
Для подписчиков вдвое будут увеличены почти все лимиты приложения. В частности, речь идет о возможности загрузки файлов объемом до 4 ГБ.
Кроме того, с премиумом можно будет подписаться на 1000 каналов, создать четыре аккаунта в приложении. Также подписчики получают уникальные стикеры, дополнительные возможности для управления чатами, возможность отключить рекламу в каналах.
При этом администрация Telegram подчеркнула, что основные функции мессенджера остаются бесплатными для всех.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"