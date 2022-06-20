Собянин рассказал о поддержке модной индустрии в Москве

По отрасли нанесли серьезный удар пандемия и санкции

Сергей Собянин рассказал о мерах, которые столичные власти оказывают для поддержки модной индустрии. Новая запись появилась в блоге на персональном сайте мэра Москвы.

Он отметил, что по отрасли сначала ударила пандемия, а потом западные санкции. В результате разрушились привычные цепочки поставок, значительно выросли закупочные цены на ткани и фурнитуру, а дизайнеры потеряли площадки для продвижения и рекламы.

"В то же время сегодня время новых возможностей. Отечественная модная индустрия достаточно развитая и зрелая, чтобы своими силами заместить ушедшие бренды западных стран. Но ей надо помочь. И правительство Москвы делает максимум возможного для создания комфортных условий развития этой важнейшей индустрии", - написал Собянин.

Так, в детских технопарках "На Зорге", "Косыгин парк" РГУ и технопарке равных возможностей РГСУ действуют программы обучения модельеров и швейников завтрашнего дня.

Кроме того, с начала 2011 года в столице действует Биржа контрактного производства. Это платформа для размещения заказов на пошив модных коллекций. За полтора года к сервису присоединилось более 310 производителей из 50 регионов России.

Также столичные власти учредили несколько видов субсидий и грантов для производителей одежды, обуви, тканей и аксессуаров. Город готов компенсировать до 50% затрат на покупку и лизинг оборудования, а также софинансировать до 95% затрат на обучение сотрудников.

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