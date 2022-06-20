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Автобус с туристами столкнулся с грузовиком на Урале

09:32
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Пострадал ребенок

На 1571-м километра автодороги Москва - Челябинск в Ашинском районе Челябинской области в условиях тумана экскурсионный автобус, где находился 41 пассажир, столкнулся с грузовым автомобилем, сообщили в пресс-службу регионального управления ГИБДД.

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Уточняется, что водитель автобуса, который возвращался в Челябинск из Казани, не выдержал безопасную дистанцию.

В ДТП пострадал 13-летний подросток. Ему была оказана медицинская помощь. Данных о его состоянии не приводится.

Все пассажиры до прибытия подменного автобуса находились в ближайшем придорожном кафе.

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