В России предложили создать мобилизационный резерв из казаков

Потенциал казачества используется не полностью, считают в ФАДН

Казаки вносят весомый вклад в стабильность ряда южных регионов России, поэтому целесообразно задействовать их в формировании мобилизационного ресурса Вооруженных сил России. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов.

Баринов назвал колоссальным потенциал казачества с точки зрения патриотического воспитания, а также с точки зрения мобилизационного ресурса. Глава ФАДН напомнил, что казаки активно себя проявляют в том числе в ходе специальной военной операции и оказывают помощь республикам Донбасса.

В Краснодарском крае казачество стало одним из столпов и оплотов стабильности региона, что влияет на все процессы жизни, отметил Баринов. Похожая ситуация в Ростове-на-Дону и на Ставрополье.

Однако в других регионах предстоит большая работа с точки зрения взаимодействия войсковых казачьих обществ и общественных организаций казаков с органами исполнительной власти, цитирует Баринова ТАСС.

В 2021 году прозвучало предложение создать казачьи батальоны в Росгвардии. Главе государства Владимиру Путину эта идея понравилась. Кроме того, казаки служат по контракту в Вооруженных силах России.

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