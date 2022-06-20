Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Пекин рекордно нарастил импорт этого товара из России
Китай увеличил импорт нефти из России в мае 2022 года на 55% в годовом выражении и примерно на 25% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные китайской таможенной службы.
Как сообщает Reuters, месячный объем поставок нефти из России стал рекордным для Китая. Благодаря этому Москва потеснила с первого места среди поставщиков в Китай этого энергоресурса Саудовскую Аравию.
Импорт нефти из России в Китай, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов, составил в мае почти 8,42 млн тонн (около 1,98 млн баррелей в день).
Саудовская Аравия поставила Китаю в мае 7,82 млн тонн нефти (1,84 млн баррелей в сутки).
Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что несмотря на риски вторичных санкций, Китай не может отказаться от российской нефти, потому что всей остальной нефти, в том числе из стран Персидского залива, не хватит для того, чтобы компенсировать потери. Кроме того, Пекин не станет отказываться от нефти из России по политическим соображениям, полагает эксперт.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"