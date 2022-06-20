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Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

10:16
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Пекин рекордно нарастил импорт этого товара из России

Китай увеличил импорт нефти из России в мае 2022 года на 55% в годовом выражении и примерно на 25% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные китайской таможенной службы.
Новак заявил, что российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей

Как сообщает Reuters, месячный объем поставок нефти из России стал рекордным для Китая. Благодаря этому Москва потеснила с первого места среди поставщиков в Китай этого энергоресурса Саудовскую Аравию.

Импорт нефти из России в Китай, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов, составил в мае почти 8,42 млн тонн (около 1,98 млн баррелей в день).

Саудовская Аравия поставила Китаю в мае 7,82 млн тонн нефти (1,84 млн баррелей в сутки).

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что несмотря на риски вторичных санкций, Китай не может отказаться от российской нефти, потому что всей остальной нефти, в том числе из стран Персидского залива, не хватит для того, чтобы компенсировать потери. Кроме того, Пекин не станет отказываться от нефти из России по политическим соображениям, полагает эксперт.

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