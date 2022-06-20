Власти назвали четыре главные меры стимулирования внутреннего спроса

Важно в том числе сохранять и расширять экспортные рынки

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил в интервью "Интерфаксу", что власти выбрали четыре главные меры по оживлению спроса внутри страны.

"Сегодня очень важные меры - и налоговые, и регуляторные - направлены на инвестиции. Особенно важны регуляторные - инвесторы должны получить возможность безопасно - по крайней мере, с точки зрения рисков - инвестировать в стране", - отметил, в частности, заместитель председателя правительства.

Он также указал на важность мер, связанных с сохранением и расширением экспортных рынков, что прежде всего касается несырьевого неэнергетического экспорта.

"Третий момент. Третий по номеру, но, наверное, первый по важности - это потребительский спрос и реальные доходы населения. Я считаю, что мы должны здесь достаточно аккуратно действовать, но тем не менее, действовать надо", - добавил Белоусов.

В качестве четвертой меры он обозначил разблокирование кредитов. "Надо здесь отдать должное Банку России, он пошел на беспрецедентное ослабление регуляторных ограничений", - заключил вице-премьер.

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