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ФСБ сообщила о задержании частных сыщиков

10:35
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Возбуждены уголовные дела

Центр общественных связей ФСБ сообщил в понедельник о пресечении деятельности группы частных сыщиков и сотрудников налоговых органов, нелегально собиравших информацию о военнослужащих. Операция проводилась совместно с белорусским Комитетом государственной безопасности.

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"Указанная группа за период с 2019 года передала заказчикам охраняемые сведения в отношении более 30 граждан, включая военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, в результате чего был нанесен ущерб государственной безопасности", - говорится в сообщении ЦОС.

Возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Как уточнила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, трое сотрудников налоговых органов в период с 2019 по 2020 год вступили в преступный сговор с целью получить незаконное вознаграждение.

Следственные проводились также в Оренбургской, Ярославской и Псковской областях.

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