Украинская армия обстреляла Донецк натовскими снарядами

В ДНР погибли трое мирных жителей

Украинские силовики вновь обстреливают Донецк. С самого утра удары наносят артиллерией натовского калибра. Под огнём и жилые районы Макеевки. Жертвами атаки на ДНР стали трое мирных жителей, ещё шестеро получили ранения. О масштабных разрушениях сообщают и в Луганской республике. В ходе спецоперации по защите Донбасса российские вооружённые силы продолжают уничтожать военные объекты противника. Для ударов по позициям ВСУ применяют, в том числе, реактивные системы "Ураган".

Утро для жителей Донецка снова началось под аккомпанемент украинской артиллерии. Снаряды разрываются в районе Шахтерской площади. Под ежедневным огнем снова оказались Киевский и Ворошиловский районы. Из-за обстрелов пришлось частично остановить движение транспорта. Прилеты - с интервалом в одну-две минуты. По мирным кварталам работают поставленные Киеву американские гаубицы калибром 155 миллиметров. За сутки в ДНР погибли 2 человека. Еще шестеро жителей получили ранения.

Накануне вечером по Макеевке ударили из РСЗО "Ураган". Один человек погиб, двое ранены. А это - последствия обстрела Ясиновского коксохимического завода, важного промышленного объекта ДНР (см. видео). Любая авария на таком предприятии может привести к техногенной катастрофе. На этот раз благодаря своевременным действиям персонала обошлось.

"Вследствие обстрела украинскими боевиками из 152-миллиметровых артиллерийских орудий были повреждены резервуары, которые служили для хранения ядовитой химической промышленности. Командование украинских националистов продолжает избирать в качестве своих террористических атак стратегические объекты промышленности ДНР", - говорит военный корреспондент ДНР Глеб Любичев.

Бессмысленная агрессия украинских националистов - как беспомощный ответ на продвижение союзных сил России и ЛДНР.

С помощью РСЗО "Ураган" наши военные уничтожают оборонительные сооружения, технику, пункты управления противника. Воздушная разведка беспилотниками "Орлан-10" вскрыла замаскированные позиции ВСУ. Информацию передали на командный пункт артиллерии. При ударе применяют осколочно-фугасные боеприпасы, чтобы разрушить бетонные укрепления националистов.

"Дальность минимальная - от 10 километров. Конечно же, тяжело. Но все справляются. Все работают, заряжены на работу. Морально-психологическое состояние у всех отличное", - рассказывает начальник штаба реактивного дивизиона Александр.

Союзные войска освободили от националистов очередной населенный пункт. Поселок Тошковка под Северодонецком. Это позволит нашей армии, что называется, затянуть петлю - установить контроль над трассой и отрезать Лисичанск с юга.

Киев, наконец, подтвердил и свое полное поражение в Метёлкино. Это тоже под Северодонецком. Началось освобождение и Малой Камышевахи, где сгруппировались польские наемники. Это пригород Золотого Луганской области. Сложности для штурма - традиционные. Свои укрепрайоны националисты оборудовали в жилых кварталах, чтобы прикрываться мирным населением.

Рис, гречка, перловка, макароны, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай: очень нужные сейчас продуктовые наборы от наших военных для жителей ДНР.

"Спасибо большое. Если б не русские, мы б уже с голоду сдохли. Никто нас не насилует, никто не убивает. Пришли русские, хоть накормили людей всех", - говорит местная жительница Антонина.

Во многих населенных пунктов не работают магазины. Отступая, украинские боевики уничтожали всю инфраструктуру.

"У нас все нормально: гуманитарку привозят, воду доставляют. Никто нас не обижает. Не угрожает. Хотелось бы, чтобы было побольше правды и поменьше вот этой лжи, которую распространяют на каждом украинском канале", - говорит местная жительница Лидия.

Сразу после освобождения городов и поселков российские военнослужащие формируют гуманитарные наборы и развозят нуждающимся. Кроме продуктов, еще и лекарства.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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