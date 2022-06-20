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Основатель рок-группы "СерьГа" спел для участников спецоперации

11:36
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Мероприятие приурочили ко Дню медицинского работника

В Самарском военном госпитале для участников специальной операции выступил основатель рок-группы "СерьГа" Сергей Галанин. Мероприятие приурочили ко Дню медицинского работника. Со сцены актового зала прозвучали песни не только собственного сочинения, но и известные композиции других авторов. Зрители не смогли сдержать эмоций и подпевали исполнителю.

"Это песни и советских композиторов, и песни моих друзей, коллег по цеху. Одна "Река Волга" чего стоит. Сразу у всех настроение, сразу все немного отвлекаются от тяжелого настроения", - заявил музыкант Сергей Галанин.

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Сергей Галанин спел для участников спецоперации
Сергей Галанин спел для участников спецоперации
Сергей Галанин
Сергей Галанин
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