"Историческая неделя": Зеленский анонсировал ответ Евросоюза по членству Украины

Но процесс может затянуться на годы

О начале исторической недели для Украины заявил Владимир Зеленский. По словам президента, Евросовет должен озвучить решение о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС. Однако даже в случае положительного ответа вступление в союз может занять долгие годы. А пока Киев продолжает выпрашивать у Запада всё новые вооружения.

Очередное видеообращение президента Украины к народу буквально изобилует обещаниями светлого будущего. Страна уже без пяти минут в Евросоюзе, о чём в конце недели непременно объявят политики Брюсселя. Другого развития событий Зеленский даже не допускает. Уверенность в положительном исходе подпитывают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц. Праздновать победу украинский лидер начал заранее.

"Нас ожидает поистине историческая неделя. Неделя, когда мы услышим ответ Евросоюза о присуждении Украине статуса кандидата. Мы уже почти получили положительное решение от Еврокомиссии, а теперь свой вердикт озвучит Евросовет", - обещает Зеленский.

И даже если он будет положительным и Украина всё же выбьет себе статус кандидата в организацию, процесс вступления может растянуться на долгие годы. На сегодняшний день сразу 5 европейских государств ждут своего шанса вступить, наконец, в ЕС. Старожил этой очереди - Турция, в списке страна аж с 1987 года. И за 35 лет существенно в своих стремлениях не продвинулась. Европолитики в публичных выступлениях хоть и заверяют, что в Евросоюзе буквально спят и видят среди своих членов Украину, но в кулуарах при этом выдвигают целый список требований, которые нужно будет выполнить стране, прежде чем претендовать на вступление. Подобные финты Брюсселя и Вашингтона на деле лишь затягивают военные действия, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует", - заявил Володин.

Именно поэтому не утихают призывы европолитиков накачивать Украину как можно большим количество различного вооружения. Киевская власть этим речам потворствует - представители свиты Зеленского уже давно катаются по свету с протянутой рукой, выпрашивая всё больше военной помощи. Изредка корректируя тактику. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в беседе с журналистами немецкого телеканала ARD решил давить на жалость.

"Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами. Так что, чем быстрее мы получим оружие, и чем раньше оно будет отправлено Киеву, тем больше мы получим реальной помощи. Если оружие пришлют позже, мы всё равно, конечно, скажем "спасибо", но многое уже будет проиграно", - заявил он.

Очевидно, масштабы поставок вооружений киевскому режиму, как показывает практика, в реальности немного отличается от нарисованной коллективным Западом радужной картины. Споры слышны даже на внутренней кухне НАТО. Словакия, к примеру, отвергла предложение Германии отправить на Украину 30 танков Т-72. Взамен Братислава должна была получить 15 основных боевых машин бундесвера Leopard-2. Такие локальные мятежи устраивают не только Вашингтон. Активно подливать масла в огонь продолжает Польша. Экс-начальник управления нацбезопасности республики призвал Североатлантический альянс как можно скорее вмешаться в украинский конфликт и начать угрожать Москве ядерным оружием.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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