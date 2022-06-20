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Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Война памяти"

11:52
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Те, кто десятилетиями старательно вымарывал в памяти людей правду о той войне, добились своего

На этой неделе исполняется 81 год с начала Великой Отечественной войны. Но память о ней жива не только в воспоминаниях ветеранов, но и в подвигах новых героев - наследников их боевой славы. Смотрите специальный репортаж Лилии Акиньшиной "Война памяти" - сегодня в 22:35 на канале "ТВ Центр".

В этом году участники шествия "Бессмертного полка" 9 мая несли фотографии героев не только Великой Отечественной, но и специальной операции по освобождению Донбасса. Как и тогда, сегодня идёт борьба с нацизмом. Как и тогда, почти вся Европа объединилась против нас. Те, кто десятилетиями старательно вымарывал в людской памяти правду о той войне, добились своего. Коллективный Запад и его нынешние вассалы забыли о том, что это значит - бросить вызов России, и чем это обычно заканчивается.

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