Премьер назвала итоги выборов угрозой для Франции

Ситуация беспрецедентная, убеждена Элизабет Борн

Коалиция Эммануэля Макрона по итогам выборов во французское Нацсобрание победила, но потеряла абсолютное большинство. Политические конкуренты назвали результат правящего блока провалом. Теперь при принятии решений президенту и правительству придётся искать компромисс с депутатами. Беспрецедентный успех - у Марин Ле Пен. Впервые за 34 года её партия сформирует фракцию в нижней палате.

Этот понедельник для Эммануэля Макрона - особенно тяжёлый. Ожидания не оправдались. Его коалиция лишилась большинства. Центристский блок под названием "Вместе" набрал чуть больше 38 процентов. Фракция останется крупнейшей в нижней палате и получит 245 депутатских кресла. Но придётся идти на компромиссы с политическими конкурентами. Явка была рекордно низкой - не дотянула и до 40 процентов.

"Ситуация беспрецедентная. Никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалось такой конфигурации. Это представляет угрозу для страны с учётом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать итоги голосования и принимать во внимание его последствия", - заявила премьер Франции Элизабет Борн.

Удержать места правящей коалиции не помогла даже "имиджевая" поездка Макрона в Киев за три дня до выборов. Напротив - вызвала гневные комментарии. Оппоненты заявили, что глава государства пытается сделать политический пиар на горе украинского народа.

"Макрон расплачивается за свой цинизм. Он всегда эксплуатировал крайности и потерпел неудачу. Что касается нас, республиканцев, то мы шли на выборы как оппозиция и останемся в оппозиции - конструктивной и реальной по отношению к Макрону, который может всё разрушить. Его правление - это полный провал", - сообщил Кристиан Жакоб, лидер партии "Республиканцы".

Почти 32 процента и 131 мандат - у левой коалиции Жана-Люка Меланшона. Он сам, возможно, будет претендовать на кресло премьер-министра.

"Для правящей партии - абсолютно неслыханная и неожиданная ситуация. Разгром президентской партии тотальный. Мы достигли своей политической цели: менее чем за месяц свергли человека, который с таким высокомерием выкручивал руки всей стране. После выборов все три блока находятся примерно рядом. Тем не менее, мы не отказываемся быть партией, которая управляет страной, ведя её к новым горизонтам. Результаты голосования открывают для оппозиции невероятные возможности", - заявил Жан-Люк Меланшон, лидер "Нового народного экологического и социального союза".

Победу празднуют ультраправые во главе с Марин Ле Пен. Настоящий триумф - её "Национальное объединение" получит около девяноста депутатских кресел - в 10 раз больше, чем в парламенте предыдущего созыва. Впервые за три с лишним десятилетия партия сформирует фракцию в нижней палате. Крупнейшую за всю свою историю! Наблюдатели не скупятся на эпитеты, называя это прорывом и сравнивая по мощи с цунами. Сама Ле Пен избрана депутатом от департамента Па-де-Кале с впечатляющим результатом - более 60 процентов голосов.

"В авангарде новой политической элиты вы увидите лица, сияющие энтузиазмом. Они возьмут на себя ответственность за страну, когда авантюра Макрона подойдёт к концу. Мы достигли цели, к которой стремились, - сделать его президентом меньшинства и уберечь страну от неконтролируемого правления человека, который может злоупотреблять властью. Мы будем сильной и ответственной оппозицией, которая уважает государственные институты и всегда конструктивна. Наш единственный компас — это интересы Франции и её народа", - заявила Марин Ле Пен, лидер "Национального объединения".

Сессия нового созыва Нацсобрания откроется в конце июня. А в правительстве Макрона в ближайшее время произойдут серьёзные перестановки. Придётся заменить трёх министров. Во втором туре им не удалось завоевать доверие избирателей и получить мандаты.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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