В Москве проходит кинофорум к 100-летию образования СССР

Он продлится до 22 декабря
В Москве к 100-летию с момента образования СССР проходит кинофорум под названием "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве".
В программе - творческие встречи, тематические выставки и, главное, марафон советских фильмов. Всего зрителям покажут 15 легендарных картин, снятых во всех союзных республиках. В их числе "Игла", "Первый учитель", "Дикая охота короля Стаха". Посмотреть ленты можно на площадках киносети "Москино".
Форум проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он продлится до 22 декабря.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"