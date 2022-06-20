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В Москве проходит кинофорум к 100-летию образования СССР

12:05
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Он продлится до 22 декабря

В Москве к 100-летию с момента образования СССР проходит кинофорум под названием "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве".

В программе - творческие встречи, тематические выставки и, главное, марафон советских фильмов. Всего зрителям покажут 15 легендарных картин, снятых во всех союзных республиках. В их числе "Игла", "Первый учитель", "Дикая охота короля Стаха". Посмотреть ленты можно на площадках киносети "Москино".

Форум проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он продлится до 22 декабря.

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Кадр из фильма режиссера Андрея Михалкова-Кончаловского "Первый учитель"
Кадр из фильма режиссера Андрея Михалкова-Кончаловского "Первый учитель"
Кинофорум к 100-летию образования СССР
Кинофорум к 100-летию образования СССР
Выставка на кинофоруме к 100-летию образования СССР
Выставка на кинофоруме к 100-летию образования СССР
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