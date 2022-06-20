В Москве проходит кинофорум к 100-летию образования СССР

Он продлится до 22 декабря

В Москве к 100-летию с момента образования СССР проходит кинофорум под названием "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве".

В программе - творческие встречи, тематические выставки и, главное, марафон советских фильмов. Всего зрителям покажут 15 легендарных картин, снятых во всех союзных республиках. В их числе "Игла", "Первый учитель", "Дикая охота короля Стаха". Посмотреть ленты можно на площадках киносети "Москино".

Форум проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он продлится до 22 декабря.

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