В Москве открыли фотовыставку в память об Анатолии Лысенко

Известного журналиста не стало ровно год назад

В Москве сегодня открыли фотовыставку в память об Анатолии Лысенко. Известного журналиста, мэтра отечественного телевидения не стало ровно год назад.

В экспозиции - фотографии и видео из личного архива. Представлены и яркие цитаты из его интервью и книги.

На ТВ Анатолий Григорьевич пришел в середине пятидесятых. Он один из авторов легендарной программы "Взгляд". Руководил холдингом ВГТРК, принимал участие в создании телеканала "ТВ Центр", а с 2012 года занимал пост генерального директора ОТР.

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