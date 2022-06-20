Дожди буквально заливают Челябинскую область вторые сутки

На Урале и в Сибири устраняют последствия ливней. В Челябинской области под водой находятся улицы сразу нескольких городов. Непогода обрушилась и на Барнаул. В столице Алтайского края - сильные подтопления.

Середина июня в Барнауле, а двор как в снегу. Мощный ливень с градом обрушился накануне на столицу Алтая. В регионе несколько недель царила засуха. На смену ей пришли сильные дожди. Земля уже не впитывает лишнюю воду, не справляются и ливнёвки - они забиты мусором и поломанными ветками деревьев. В итоге к вечеру город поплыл.

Затопленными оказались сразу несколько улиц, там встало движение. А вот этот автобус не успел сойти с маршрута, и в нём прямо посреди салона забил фонтанчик. Последствия потопа сегодня устраняют коммунальные службы. Непогода и у соседей на Урале.

Дожди буквально заливают Челябинскую область вторые сутки. В Копейске затопило весь центр города. В Миассе - несколько улиц и перекрёстков. Там машины практически плыли по дорогам. Вместе с ливнем в городе пошёл и град.

Сегодня непогоду ожидают в Центральной России. В Москве небольшие осадки начались ещё накануне вечером, к утру в городе похолодало до 16 градусов.

"Москва находится в зоне больших контрастов температур. Вся неделя, до пятницы включительно, Московская зона и области рядом - это облачная погода с небольшими дождями", - сказал синоптик Анатолий Цыганков.

К последним выходным июня в Центральную Россию придет антициклон из Скандинавии, ожидают синоптики. Прохлада сменится жарой, воздух прогреется до 26-28 градусов.

Ксения Игнатова. "ТВ Центр".

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