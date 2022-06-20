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В Испании к тушению лесных пожаров привлекли авиацию

11:56
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Пламя вплотную подобралось к жилым домам

В Испании идёт борьба с лесными пожарами. На северо-востоке страны пламя вплотную подобралось к жилым домам. Из 18 муниципалитетов эвакуированы более 700 человек. Сгорело несколько хозяйственных построек.

Кроме того, огонь охватил 25 тысяч гектаров в горном массиве в провинции Самора. Это уникальная территория, где обитает крупнейшая в Европе популяция иберийских волков и десятки видов птиц. Борьбу со стихией вели сотни пожарных и авиация.

Накануне ситуацию удалось стабилизировать из-за понижения температуры. Причиной масштабных возгораний стала аномальная жара и сухая погода.

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