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Экс-советница Трампа привела его частное высказывание о Байдене

10:39
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Трамп все же признал поражение на выборах

Советница Белого дома Алисса Фарах-Гриффин в эфире CNN рассказала о высказывании бывшего президента США Дональда Трампа о нынешнем главе государства Джо Байдене.

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"Он брякнул, когда смотрел на Джо Байдена по телевизору: "Вы можете поверить, что я проиграл этому человеку?", - сказала чиновница.

Она добавила, что Трамп в итоге признал поражение от Байдена на выборах.

Выборы состоялись в ноябре 2020 года. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Байдена. Трамп же заявлял о фальсификациях, но все же в срок начал процедуру передачи власти.

В настоящее время в США активно ходят разговоры о том, что Трамп будет баллотироваться на выборах президента в 2024 году.

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