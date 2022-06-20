В России госпитализированы еще 626 человек с коронавирусом

Выявлено 2667 случаев

За сутки в России госпитализированы 626 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 2667 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболел 161 человек, из них госпитализированы 105 пациентов.

Выздоровели за сутки 2723 человека. Скончались 54 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18400927 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380517 летальных исходов и 17825397 выписанных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"