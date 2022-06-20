ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия впервые за 10 лет получила представительство в руководстве Международного Красного Креста

11:19
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Это повысит статус Российского Красного Креста

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук по итогам голосования вошел в состав правления Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца от европейского региона. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказали в пресс-службе российской организации.

По словам Савчука, избрание Российского Общества Красного Креста стало возможным благодаря его перезагрузке и запуску новых проектов, активной работе над международными программами, встречам с коллегами из других национальных обществ.

России есть что сказать, наша страна готова выдвигать собственные инициативы, использовать накопленный опыт для совершенствования работы Красного Креста и Красного Полумесяца в мире, чтобы каждый страдающий человек получил помощь, подчеркнул Савчук.

Например, РКК предлагает вносить на электронную карту Красного Креста и Красного Полумесяца информацию о чрезвычайных ситуациях по наиболее подверженным чрезвычайным ситуациям регионам каждого государства из Международной федерации, сообщает "Интерфакс".

На фоне введения Западом масштабных антироссийских санкций Россия приняла решение покинуть ряд международных организаций. В частности, в июне страна вышла из Всемирной туристской организации ООН, объяснив это решение политизацией деятельности ВТООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Павел Савчук
Павел Савчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.