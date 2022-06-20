Россия впервые за 10 лет получила представительство в руководстве Международного Красного Креста

Это повысит статус Российского Красного Креста

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук по итогам голосования вошел в состав правления Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца от европейского региона. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказали в пресс-службе российской организации.

По словам Савчука, избрание Российского Общества Красного Креста стало возможным благодаря его перезагрузке и запуску новых проектов, активной работе над международными программами, встречам с коллегами из других национальных обществ.

России есть что сказать, наша страна готова выдвигать собственные инициативы, использовать накопленный опыт для совершенствования работы Красного Креста и Красного Полумесяца в мире, чтобы каждый страдающий человек получил помощь, подчеркнул Савчук.

Например, РКК предлагает вносить на электронную карту Красного Креста и Красного Полумесяца информацию о чрезвычайных ситуациях по наиболее подверженным чрезвычайным ситуациям регионам каждого государства из Международной федерации, сообщает "Интерфакс".

На фоне введения Западом масштабных антироссийских санкций Россия приняла решение покинуть ряд международных организаций. В частности, в июне страна вышла из Всемирной туристской организации ООН, объяснив это решение политизацией деятельности ВТООН.

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