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Мужчину задержали по подозрению в стрельбе в фудмолле в центре Москвы

10:52
  • понедельник
  • 20 июня 2022

Правоохранительные органы пока не подтверждали эту информацию

Столичные полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на территории фудмолла "Депо" в центре Москвы. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказал источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник ТАСС, в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе на территории фудмолла "Депо" на Лесной улице. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел полиции двоих мужчин.

Затем было установлено, что один из задержанных несколько раз выстрелил из травматического пистолета Grand Power Т-12, разрешение на оружие у него имеется.

В результате происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, подозреваемому может грозить штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до семи лет, сообщает ТАСС.

Официальные комментарии по этому поводу не поступали.

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